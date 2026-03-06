Україна

Капітан харків'ян поділився своїми думками після гри з Локомотивом.

Півзахисник Металіста 1925 Іван Калюжний прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти київського Локомотива (3:0).

"Віддали багато сил, тому зараз трохи не вистачає емоцій. Але ми задоволені тим, що вийшли у півфінал. Проте радіти поки що нічому, тому що у нас є більша мета в цьому розіграші Кубка. Тому будемо радіти потім. Зараз це була звичайна гра, тому що у нас на кожен матч одне налаштування — виходити та перемагати, старатися демонструвати гарний футбол. Тому ми рухаємося від матчу до матчу.

Хто буде далі — той буде. Усі команди сильні, тому що це така стадія, де вже немає слабких суперників. Це також показала команда, яка грає у Другій лізі. Вони доволі пристойний суперник, також до нас пройшли дві команди з УПЛ. Тому я хочу їм подякувати за гру — вони дійсно дали хороший бій. Дякую їм, вони великі молодці. Бажаю їм успіху.

Ви бачите, що з Локомотивом їздять вболівальники. Думаю, що вони їх також надихають. Мені сподобалося, що команда не відступає до останньої хвилини. Стараються, віддають усі сили. Щось у них виходить, щось — ні. Але це бойовий колектив.

Президент подякував за гру у родягальні і сказав, що ми рухаємося у правильному напрямку", — наводить слова Калюжного прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Локомотив Київ.