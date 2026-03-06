Україна

Максим Коробов розповів про свою адаптацію у головній команді "біло-синіх".

Захисник київського Динамо Максим Коробов прокоментував минулий матч 1/4 фіналу Кубку України проти Інгульця (2:0), а також розповів про свою адаптацію у головній команді "біло-синіх" перед грою в УПЛ проти Полісся.

"Я сильних емоцій не відчув, це був лише чвертьфінал. Ми мали вигравати цю гру, ми й перемогли. Нам поставили ціль отримати перемогу — і ми її здобули. Крокуємо далі.

Ми зараз у такому становищі, що для нас кожна гра важлива. Ми налаштовуємося на кожну гру з думкою, що треба перемагати, і неважливо, який суперник. Ми всі розуміємо ситуацію в турнірній таблиці. Для нас не має бути ніяких нічиїх та поразок, лише перемога. Проти Полісся буде моя перша виїзна гра з основною командою, тому зараз будемо дивитися на підготовку до матчу.

Я вважаю, що період адаптації пройшов. Намагаюся не звертати увагу на те, що про мене кажуть і позитивне, і негативне, тому що треба працювати над собою, ставати щодня кращою версією себе. Немає якогось особливого відчуття, що я вже гравець основної команди, але я дякую головному тренеру за довіру і дякую партнерам по команді.

Звісно, добре, коли у всіх посмішка на обличчі та є гарний настрій після перемог. Він проявляється не лише в тому, що ми сміємося й можемо пожартувати, а й у тому, що ми викладаємося на всі сто відсотків на тренуваннях. Це досить добре, коли в команді такий хороший мікроклімат.

Полісся — це непроста команда, там грають дуже хороші виконавці. Але ми будемо налаштовуватися лише на перемогу", — наводить слова Коробова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – Динамо Київ відбудеться у неділю, 8 березня, о 18:00.