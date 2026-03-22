Наставник криворіжців поділився своїми думками після гри з Епіцентром.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Епіцентру (2:1).

"Що ж, дійсно, це була інтенсивна гра через велику кількість помилок, яких ми припустилися при володінні м'ячем, через вибір неправильних рішень, нервозність... Я не хочу говорити про якість поля, тому що все залежить від вашої концентрації, з якою ви починаєте гру. Вважаю, що ми дуже погано розпочали цей поєдинок.

Що саме стало причиною цього на даний момент — я поки не знаю, але, впевнений, що ми можемо грати у набагато кращий футбол, ніж той, що показали сьогодні. Я радий, що ми здобули перемогу, тому що для Кривбасу було дуже важливо взяти три очки. Але з іншої сторони дуже незадоволений самою грою, бо це була більше боротьба, ніж футбол. Іноді таке трапляється. Тож так, це мій коментар щодо зустрічі: радий перемозі, але трохи незадоволений тим, як ми грали у футбол.

Шевченко скористався своїм моментом, щоб забити дебютний гол. Тож третя спроба була вдалою. Я радий за нього, що він забив свій перший гол в УПЛ, і в той же час для команди це був важливий момент, щоб повернутися в гру.

Задерака зіграв ювілейний сотий матч у складі Кривбасу? Я знаю Макса, так сказати, вже 21 матч з них. Я дуже задоволений капітаном. І дуже радий тому, як він веде команду на полі вперед завдяки своїм лідерським якостям. Тож, я вважаю, що для Кривбасу добре мати такого гравця в команді. І сподіватимемося, що він зіграє ще як мінімум сотню матчів за клуб.

Я дуже радий, коли ми граємо вдома. Тут є дуже потужна підтримка і класна позитивна атмосфера. Ви чуєте зараз по моєму голосу, що мені стало важче докричатися до футболістів з підказками, але, я думаю, що це завжди приємно — мати таких вболівальників на трибунах. Вони заряджають нас гарною атмосферою. Дякуємо їм за це", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

