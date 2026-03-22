Капітан досягнув красивої позначки.
22 березня 2026, 11:10
Напередодні криворізький Кривбас обіграв кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.
Це протистояння стало для півзахисника та капітана команди Патріка ван Леувена Максима Задераки 100 у футболі "червоно-чорного" колективу.
31-річний виконавець долучився до клубу влітку 2022 року вільним агентом на тлі виступів за харківський Металіст 1925.
У поточній кампанії на рахунку Задераки шість голів у 23 матчах, тоді як загалом за 100 матчів у Кривбасі він забив 18 голів та віддав дев’ять асистів.