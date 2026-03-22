Україна

Капітан досягнув красивої позначки.

Напередодні криворізький Кривбас обіграв кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Це протистояння стало для півзахисника та капітана команди Патріка ван Леувена Максима Задераки 100 у футболі "червоно-чорного" колективу.

31-річний виконавець долучився до клубу влітку 2022 року вільним агентом на тлі виступів за харківський Металіст 1925.

У поточній кампанії на рахунку Задераки шість голів у 23 матчах, тоді як загалом за 100 матчів у Кривбасі він забив 18 голів та віддав дев’ять асистів.