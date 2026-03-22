Капітан Кривбасу прокоментував перемогу над Епіцентром.

Напередодні криворізький Кривбас обіграв кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі двадцять першого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Епіцентр 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "червоно-білих" Максим Задерака прокоментував виступ власної команди.

"Емоції після такої гри зашкалюють, тому що вийшла реально максимально інтенсивна гра. Думаю, уболівальникам вона теж сподобалась, тому що і темп гарний, і плюс до того дуже багато було створено моментів: як біля наших воріт, так і біля воріт суперника. Цікаве протистояння.

Не хочеться зараз, якщо чесно, говорити по гарячих слідах про якісь помилки. Тренерський штаб їх розбере. Буде теорія, зробимо правильні висновки, і будемо рухатись далі.

Емоції від 100 матчу за клуб класні, тому що за ці роки пережив дуже багато класних і непростих моментів разом з командою. Історія продовжується, рухаємось далі.

Я думаю, це така відмітка, її можна рахувати як позитив, але хочу провести тут ще, як мінімум, наступні сто матчів. Зараз буде у нас чотири дні вихідних, трошки відпочинемо і будемо готуватись до наступної гри", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме черкаський ЛНЗ.