Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 15 травня 2026 року.

Бірмінгемська Астон Вілла у матчі 37 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграла Ліверпуль (4:2).

Команда Унаї Емері непогано почала гру, однак зуміла забити лише перед настанням перерви.

У той самий час колектив Арне Слота також поступово долучився до гри належним чином, тому другу половину матчу почав із власного гола.

Однак потім на передній план вийшов "захист" гостей у його доволі кволому вигляді проти швидких контратак суперників, і "леви" зрештою створили комфортну перевагу над суперниками.

Астон Вілла — Ліверпуль у рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Астон Вілла — Ліверпуль 4:2

Голи: Роджерс, 42, Воткінс, 57, 73, Макгінн, 89 — ван Дейк, 52, 90+2

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Лінделеф (Барклі, 46), Тілеманс (Луїс, 90) — Макгінн (Санчо, 90), Роджерс, Буендія (Матсен, 84) — Воткінс.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Гомес (К'єза, 66), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх (Вірц, 66), Мак Аллістер — Собослаї, Джонс, Нгумоа — Гакпо (Салах, 75).

Попередження: Кеш, Воткінс, Макгінн — Гомес