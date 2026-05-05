Співпраця спрямована на підтримку молодих українських футболістів і тренерів.
Маріян Кустич та Андрій Шевченко, УАФ
05 травня 2026, 08:38
Українська асоціація футболу та Хорватський футбольний союз підписали угоду про співпрацю. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Документ був підписаний у Ванкувері президентами обох асоціацій – Андрієм Шевченком та Маріяном Кустичем.
Згідно з документом, на базі ХФС будуть проводитися спільні технічні, освітні та спортивні заходи для молодих українських гравців та тренерів.
Ця чергова угода – частина глобальної міжнародної програми УАФ по співпраці з світовими асоціаціями. Ця стратегія допомагає УАФ не лише втілювати програми розвитку для дітей і тренерів, а й тримати міцний зв’язок з міжнародною спільнотою щодо підтримки України на глобальному рівні.
Раніше повідомлялося, що УАФ підписала меморандум про співпрацю з Королівським футбольним союзом Нідерландів.