Співпраця спрямована на підтримку молодих українських футболістів і тренерів.

Українська асоціація футболу та Хорватський футбольний союз підписали угоду про співпрацю. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Документ був підписаний у Ванкувері президентами обох асоціацій – Андрієм Шевченком та Маріяном Кустичем.

Згідно з документом, на базі ХФС будуть проводитися спільні технічні, освітні та спортивні заходи для молодих українських гравців та тренерів.

Ця чергова угода – частина глобальної міжнародної програми УАФ по співпраці з світовими асоціаціями. Ця стратегія допомагає УАФ не лише втілювати програми розвитку для дітей і тренерів, а й тримати міцний зв’язок з міжнародною спільнотою щодо підтримки України на глобальному рівні.

Раніше повідомлялося, що УАФ підписала меморандум про співпрацю з Королівським футбольним союзом Нідерландів.