Партнерство акцентоване на розвиток дитячо-юнацького футболу та підготовку тренерів.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Меморандуму про співпрацю із Футбольною асоціацією Королівства Нідерландів.

Документ був підписаний президентами та генеральними секретарями обох асоціацій: Андрієм Шевченком та Ігорем Грищенком з боку УАФ, Франком Пааувом та Гейсом де Йонгом – з боку нідерландців.

Партнерство буде акцентоване на підготовці тренерів, дитячо-юнацькому футболі, футбольному управлінні та спільній організації футбольної діяльності. Також торкнуться теми діджиталізації, де Нідерланди є одними з лідерів.

"Ми високо цінуємо дружбу та підтримку ФА Королівства Нідерландів. Ця угода відкриває нові можливості для обміну досвідом, підвищення професійного рівня наших фахівців і побудови ще сильнішого українського футболу в майбутньому", — сказав Шевченко після підписання Меморандуму.

