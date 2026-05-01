Партнерство акцентоване на розвиток дитячо-юнацького футболу та підготовку тренерів.
УАФ
01 травня 2026, 10:44
УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Меморандуму про співпрацю із Футбольною асоціацією Королівства Нідерландів.
Документ був підписаний президентами та генеральними секретарями обох асоціацій: Андрієм Шевченком та Ігорем Грищенком з боку УАФ, Франком Пааувом та Гейсом де Йонгом – з боку нідерландців.
Партнерство буде акцентоване на підготовці тренерів, дитячо-юнацькому футболі, футбольному управлінні та спільній організації футбольної діяльності. Також торкнуться теми діджиталізації, де Нідерланди є одними з лідерів.
"Ми високо цінуємо дружбу та підтримку ФА Королівства Нідерландів. Ця угода відкриває нові можливості для обміну досвідом, підвищення професійного рівня наших фахівців і побудови ще сильнішого українського футболу в майбутньому", — сказав Шевченко після підписання Меморандуму.
Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє товариський матч проти Данії в Оденсе.