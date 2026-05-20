Кияни обіграли Чернігів у фіналі Кубка України та визначили представників країни в єврокубках сезону-2026/27.

Динамо Київ стало володарем Кубка України сезону-2025/26 та здобуло путівку до Ліги Європи. У фінальному матчі, який відбувся у Львові, команда Ігоря Костюка переграла Чернігів із рахунком 3:1.

Завдяки перемозі у Кубку України "біло-сині" отримали право виступити у першому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.

Результат фіналу також остаточно визначив розподіл інших єврокубкових місць для українських клубів. Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся, які фінішували на другому та третьому місцях в УПЛ відповідно, зіграють у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Водночас чемпіон України Шахтар завдяки високому клубному рейтингу та ребалансу автоматично потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів.

Таким чином, Україну в єврокубковому сезоні-2026/27 представлятимуть чотири клуби: