Кияни обіграли Чернігів у фіналі Кубка України та визначили представників країни в єврокубках сезону-2026/27.
Фото ФК Динамо Київ
20 травня 2026, 20:21
Динамо Київ стало володарем Кубка України сезону-2025/26 та здобуло путівку до Ліги Європи. У фінальному матчі, який відбувся у Львові, команда Ігоря Костюка переграла Чернігів із рахунком 3:1.
Завдяки перемозі у Кубку України "біло-сині" отримали право виступити у першому раунді кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.
Результат фіналу також остаточно визначив розподіл інших єврокубкових місць для українських клубів. Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся, які фінішували на другому та третьому місцях в УПЛ відповідно, зіграють у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
Водночас чемпіон України Шахтар завдяки високому клубному рейтингу та ребалансу автоматично потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів.
Таким чином, Україну в єврокубковому сезоні-2026/27 представлятимуть чотири клуби:
- 🟦 Шахтар — Ліга чемпіонів, основний раунд;
- 🟧 Динамо — Ліга Європи, перший раунд кваліфікації;
- 🟩 ЛНЗ — Ліга конференцій, другий раунд кваліфікації;
- 🟩 Полісся — Ліга конференцій, другий раунд кваліфікації.