Серйозна втрата для команди Олега Шандрука.

Півзахисник Вереса Віталій Бойко не зможе допомогти своїй команді у заключному матчі сезону УПЛ, а також пропустить старт наступної кампанії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

28-річний хавбек отримав травму у минулому матчі УПЛ проти львівських Карпат (0:2), після того, як жорстко зіткнувся із суперником.

Після медичного обстеження стало відомо, що у футболіста розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Незабаром він перенесе операцію, після чого розпочне тривалий курс відновлення.

Нинішнього сезону Бойко провів 29 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.

В останньому матчі сезону Верес зіграє проти Металіста 1925 — гра запланована на 24 травня, о 13:00.

Після 29 турів Верес набрав 31 очко і посідає десяте місце в УПЛ, випереджаючи зону перехідних матчів на три бали. Позаду йдуть Оболонь, Епіцентр та Кудрівка.