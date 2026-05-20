До вашої уваги трансляція поєдинку Кубка України, який відбудеться 20 травня, розпочавшись о 18:00.

У середу, 20 травня, Чернігів братиме участь у фіналі Кубка України сезону-2025/26. Суперником "жовто-чорних" стане київське Динамо.

Зустріч відбудеться у Львові на стадіоні Арена Львів. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Онлайн-трансляція матчу Чернігів — Динамо Київ:

На шляху до фіналу команда з Першої ліги здолала Атлет Київ (1:0), Кривбас (3:0 / технічна перемога), Лісне (2:1), Фенікс-Маріуполь (1:0) та Металіст 1925 (пен.).

Динамо розпочало турнір з 1/16 фіналу, де перемогло Олександрію (2:1), згодом обіграло Шахтар (2:1), Інгулець (2:0) та Буковину (3:0).