Наступного сезону "ткачі" можуть зіграти в основному етапі Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека підтвердив, що залишиться на чолі "ткачів" наступного сезону.

"У мене лишився рік. Мене не турбує ця ситуація. Ми маємо час. Я залишаюся. Я не можу забути, що клуб зробив для мене під час моєї дев’ятимісячної дискваліфікації. Було б важко отримати більшу підтримку.

Я думаю, що Ліон – відмінний клуб, хоча іноді у нього бувають труднощі. У мене є амбіції щодо Ліона. Насамперед, стати більш конкурентоспроможним у наступному сезоні. Ми можемо цього досягти. Цього достатньо, щоб дивитися у майбутнє з великим спокоєм", — наводить слова Фонсеки Get Football News France.

Нагадаємо, Ліон фінішував на четвертому місці у Лізі 1, яке дозволяє команді взяти участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Роман Яремчук залишить Ліон.