Майнц на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів з півзахисником Еріком Мартелем та Рансфордом Кенігсдорффером.

Обидва футболісти дісталися клубу безкоштовно, оскільки перебували у статусі вільних агентів. Деталі угод не розкриваються.

Минулого сезону Мартель провів 33 матчі за Кельн, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Кенігсдорффера 36 поєдинків за Гамбург та шість забитих м'ячів.

За підсумками сезону Майнц набрав 40 очок після 34 турів, що дозволило посісти десяте місце у Бундеслізі.