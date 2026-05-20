Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 30 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч туру між київським Динамо та Кудрівкою обслуговуватиме Роман Блавацький зі Львова, а за систему VАR відповідатиме Віктор Копієвський з Кропивницького.

Матч Шахтар — Колос довірили Олександру Кальонову з Хмельницького, якому з системою VАR допоможе Михайло Райда із Закарпатської області.

УПЛ. 30 тур

21 травня, четвер

15:30 Шахтар – Колос. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).

23 травня, субота

13:00 Олександрія – Кривбас. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).

15:30 Епіцентр – СК Полтава. Арбітр – Денис Резніков (Кам’янське). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

18:00 Карпати – Зоря. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Клим Заброда (Київ).

24 травня, неділя

13:00 Оболонь – ЛНЗ. Арбітр – Микола Балакін (Київська обл.). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

13:00 Полісся – Рух. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАА – Олексій Деревінський (Хмельницький).

13:00 Верес – Металіст 1925. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

13:00 Динамо – Кудрівка. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

Після 29 турів Шахтар у статусі чемпіона лідирує в УПЛ. ЛНЗ посідає друге місце, випереджаючи Полісся на один бал та київське Динамо на три очки.