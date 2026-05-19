Захисник залишиться в донецькому клубі ще на два сезони.

Шахтар оголосив про підписання нового контракту з центральним захисником Марлоном Сантосом, який міг стати вільним агентом.

Нова угода 30-річного оборонця розрахована на два сезони — до літа 2028 року.

Сантос приєднався до Шахтаря влітку 2021 року та за перший відрізок у клубі провів 22 матчі. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну бразилець виступав на правах оренди за Монца, Флуміненсе та Лос-Анджелес.

У липні 2025 року захисник повернувся до донецького клубу і цього сезону провів 16 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Разом із "гірниками" Марлон Сантос ставав чемпіоном України (2026) та вигравав Суперкубок України (2021).

Нагадаємо, сьогодні також Шахтар продовжив співпрацю з нападником Траоре.