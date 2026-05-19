Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Зорі (0:0).

"Ми повинні дивитися на цей матч з двох сторін. Перша – результату, який нас не влаштовує, це мінус. І друга – якість гри, яку ми продемонстрували, як ми хотіли перемогти, билися до кінця. Бувають такі матчі, де не йде м’яч – сьогодні він просто не захотів йти. Ми грали проти мотивованої команди, вони бігали, на карачках лазили. Молодці, що ми маємо таких мотивованих спаринг-партнерів – думаю, ми від цього тільки станемо сильнішими.

А все інше – я команду похвалив, сказав їм, що вони великі молодці, у них було дуже велике бажання, розуміння. Звісно, коли ти команду відкриваєш на останніх 30 метрах, вони грають з щільністю до двох метрів – то тяжко в таких моментах команді правильно розпізнавати ситуації. Але при всьому цьому ми мали сьогодні вдосталь моментів, де могли вигравати.

Звичайно, що при таких розривах – маю на увазі, де ми грали в останніх 30 метрах – були контратаки цієї команди, також ми могли пропускати, ми маємо це визнати. Але те, що це мала бути переможна гра, ми на 100 відсотків впевнені. Найголовніше не в тому, що ми не здобули сьогодні результат. Я дуже велику увагу зверну на якість і на бажання хлопців.

Звичайно, знали, як відбуваються події у матчі ЛНЗ, але ви бачили цей настрій, те, що ми хотіли – десь можливо це заважало. Але все-таки потрібно сказати, що якби ми з таким настроєм вийшли на гру з Епіцентром, то був би там інший результат і ми б сьогодні про це не розмовляли", — сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.

