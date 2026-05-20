Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью стане новим коучем мадридського Реалу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" повністю узгодило контракт із 63-річним португальцем, який буде розрахований, не не два роки, як стверджувалося раніше, а до літа 2029 року.

Також наголошується, що оформлення документів завершено та підтверджено юристами мадридського клубу. Усі папери будуть підписані наступного тижня, коли Жозе прилетить до Мадриду.

Нагадаємо, що Моурінью вже очолював Реал із 2010 по 2013 рік. Разом із "вершковими" португалець став переможцем Ла Ліги, а також завоював Кубок та Суперкубок Іспанії.