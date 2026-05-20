Коуч "синьо-жовтих" поділився своїми думками щодо кадрової ситуації у збірній.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик вінгера київського Динамо Андрія Ярмоленка у національну команду, а також поділився своїми думками щодо вибору інших гравців.

"Поки Ярмоленко залишається футболістом, він може бути гравцем збірної України. Я знаю, що він уже не той футболіст, яким був п'ять років тому, але думаю, що його досвід, його характер, його любов до національної команди – дуже важливі. Я спілкувався з ним і вважаю, що на цей перший збір мені потрібна його особистість. Сподіваюся, він зможе добре зіграти. Я не знаю, чи гратиме він, але впевнений, що його готовність допомогти мені – стовідсоткова.

У списку гравців немає правого захисника? Глобально відсутність правого захисника – це не проблема, а можливість. І краще зробити це зараз, у товариському матчі. До першої гру буде дуже складно підготуватися, тому що в нас буде лише два дні. Ми гратимемо 31 травня, і щодо деяких гравців я не впевнений, чи зможуть вони приїхати 28 чи 29 числа. Я знаю, що в нас немає правого захисника з конкретними характеристиками, які нам потрібні, але ми з моїм штабом вивчаємо різні варіанти – можливо, з’являться інші рішення. Це не проблема.

Останнім часом я стежу за багатьма гравцями по телебаченню. Синчук грав за збірну U-21, думаю, це хороший футболіст. У нього хороші якості, хороші навички. Він молодий гравець. Я спілкувався з ним телефоном, і він дуже щасливий отримати цей виклик саме зараз. Так само і Романчук – цього сезону він дуже добре грає в Польщі.

Чому б і ні? Думаю, ці два товариські матчі важливі для того, щоб спробувати й переглянути інших футболістів. Я хотів би викликати ще більше гравців, але в збірній не так багато часу для роботи. Тому ці два матчі дуже важливі для мене і мого штабу. Так, я знаю багатьох футболістів, але є й інші гравці, яких я хочу пізнати краще", — сказав Мальдера в ефірі УПЛ ТБ під час Кубку України.

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Польщі та Данії — поєдинки пройдуть 31 травня та 7 червня відповідно.