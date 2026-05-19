Вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко заявив, що не планує в майбутньому виступати за клуб зі свого рідного міста.

Про це футболіст сказав під час пресконференції, присвяченої фіналу Кубка України, в якому кияни зіграють проти ФК Чернігів.

"Для мене Чернігів — це моє рідне місто, де я виріс. Але в плані футбольної команди для мене є тільки один клуб в Україні — це Динамо Київ. Про інші клуби я навіть не думав і не хочу думати", — сказав Ярмоленко.

Також гравець додав, що поява в футболці іншого українського клубу для нього виглядає малоймовірною.

"Навряд чи ви мене побачите у футболці іншого клубу, хіба що по приколу можу одягнути".

Ярмоленко також висловив повагу супернику у фіналі, відзначивши історичний шлях чернігівського клубу до вирішального матчу.

"Те, що ви зробили — це справжня казка для Чернігова. Ваш вихід у фінал викликає лише повагу", — зазначив він.

Фінал Кубка України відбудеться завтра, 20 травня о 18:00 на Арені Львів.