Вінгер Динамо заявив, що в Україні для нього існує лише один клуб.
Андрій Ярмоленко, getty images
19 травня 2026, 21:59
Вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко заявив, що не планує в майбутньому виступати за клуб зі свого рідного міста.
Про це футболіст сказав під час пресконференції, присвяченої фіналу Кубка України, в якому кияни зіграють проти ФК Чернігів.
"Для мене Чернігів — це моє рідне місто, де я виріс. Але в плані футбольної команди для мене є тільки один клуб в Україні — це Динамо Київ. Про інші клуби я навіть не думав і не хочу думати", — сказав Ярмоленко.
Також гравець додав, що поява в футболці іншого українського клубу для нього виглядає малоймовірною.
"Навряд чи ви мене побачите у футболці іншого клубу, хіба що по приколу можу одягнути".
Ярмоленко також висловив повагу супернику у фіналі, відзначивши історичний шлях чернігівського клубу до вирішального матчу.
"Те, що ви зробили — це справжня казка для Чернігова. Ваш вихід у фінал викликає лише повагу", — зазначив він.
Фінал Кубка України відбудеться завтра, 20 травня о 18:00 на Арені Львів.