Тренер киян оцінив суперника, висловився про тиск фаворита та прокоментував майбутнє Ярмоленка.

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка України проти ФК Чернігів.

Наставник киян зазначив, що команда серйозно налаштовується на вирішальний поєдинок, попри статус фаворита.

"Це фінал, і команди вийдуть на поле з настроєм здобути перемогу. У фінал випадково не виходять. Ми добре знаємо, на що здатний наш суперник, тому налаштовуємося максимально", — сказав Костюк.

Тренер також відзначив організованість чернігівської команди, однак наголосив на важливості досвіду футболістів Динамо.

"Чернігів — це організована команда, яка заслуговує на повагу. Тим не менш, я вважаю, що досвід наших гравців відіграватиме ключову роль у цьому протистоянні".

Окремо Костюк висловився щодо Андрій Ярмоленко, запевнивши, що лідер команди не планує завершувати кар’єру.

"Андрій разом з нами, і зараз про завершення кар’єри не йдеться. Він приносить користь команді як на полі, так і в роздягальні", — додав наставник.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка України Динамо обіграло Буковину (3:0), а Чернігів пройшов Металіст 1925 у серії пенальті.

Фінал Кубка України відбудеться сьогодні, 20 травня у Львові. Початок матчу — о 18:00.