Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубка України, у якому зіграють Чернігів та київське Динамо.
20 травня 2026, 17:12
Чернігів та київське Динамо розіграють Кубок України на Арені Львів.
Чернігів: Татаренко — Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов — Шушко, Шалфєєв, Бибік — Порохня, Безбородько, Сердюк.
Запасні: Герасименко, Рощинський, Дідок, Фатєєв, Шаповал, Безгубченко, Койдан, Кулик, Мироненко, Столярчук, Тепляков, Чабан.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Шола.
Запасні: Суркіс, Моргун, Ярмоленко, Коробов, Піхальонок, Яцик, Захарченко, Михайленко, Герреро, Попов, Люсін, Лобко.
Гра Чернігів — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.