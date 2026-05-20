Чернігів та київське Динамо розіграють Кубок України на Арені Львів.

Чернігів: Татаренко — Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов — Шушко, Шалфєєв, Бибік — Порохня, Безбородько, Сердюк.

Запасні: Герасименко, Рощинський, Дідок, Фатєєв, Шаповал, Безгубченко, Койдан, Кулик, Мироненко, Столярчук, Тепляков, Чабан.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Шола.

Запасні: Суркіс, Моргун, Ярмоленко, Коробов, Піхальонок, Яцик, Захарченко, Михайленко, Герреро, Попов, Люсін, Лобко.

Гра Чернігів — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом.