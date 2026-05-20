Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубку України, який відбудеться 20 травня, розпочавшись о 18:00.

У рамках фіналу Кубку України-2025/26 у Львові головна сенсація турніру — першоліговий Чернігів, прийматиме очевидного фаворита київське Динамо, для якого це матч життя цього сезону та шанс на 14 трофей і перший після 2021 року.

ЧЕРНІГІВ — ДИНАМО КИЇВ

СЕРЕДА, 20 ТРАВНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо має амбітні плани на другу частину сезону. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу.

Для Чернігова, який виступає у Першій лізі, нинішній сезон складається гірко-солодко з урахуванням турнірного становища у таблиці та успіху у національній Кубку.

Спочатку про приємне: команда Валерія Чорного вже досягла сенсаційного та неймовірного результату, вийшовши у фінал Кубку України, тому будь-який результат фінальної битви буде сприйнятий як належне в історії клубу, який сформований з гравців із рідної Чернігівської області. До того ж, гравці вже практично здійснили мрію президента клубу Юрія Синиці — зіграти проти Динамо.

Шлях у фінал турніру почався з перемоги над Атлетом, після чого була перша сенсація — був вибитий Кривбас, який порушив правило кількості легіонерів та дозволив "тиграм" пройти далі, незважаючи на поразку в серії пенальті. Потім були успішні серії пенальті проти Лісне та Фенікса-Маріуполя і наприкінці епічна оборона в меншості протягом майже всього матчу та перемога в серії одинадцятиметрових ударів проти Металіста 1925, який у цей момент був у гарній формі, претендував на трофей та навіть бився за можливі єврокубки в УПЛ.

Таким чином, підопічні Чорного пройшли у фінал, забивши лише три м'ячі (якщо враховувати гру з Кривбасом), два з яких з пенальті. З одного боку можна похвалити оборону, яка практично не припускалася помилок і геройські дії воротаря та капітана Максима Татаренка, особливо у півфіналі, а з іншого потрібно звернути увагу на реалізацію гольових моментів, яка не дозволяла команді забивати більше м'ячів та уникати зайвої нервозності.

З цього моменту можна перейти до негативної частини сезону – це виступ у Першій лізі, де після 26 матчів Чернігів посідає 13 місце у зоні перехідних матчів. Як і в Кубку головна проблема — нестача майстерності у завершенні атак — 28 забитих м'ячів. Попереду "тигри" ще мають три матчі — проти Інгульця, Металіста та Агробізнесу, так що виправити становище і залишити небезпечну зону — головна мета команди на залишок сезону. До рятівного 12 місця одне очко, а попереду ще багато команд на відстані лише однієї перемоги.

Якщо для Чернігова – головна мета – збереження місця у Першій лізі, то для Динамо – перемога у Кубку України, яка гарантує "біло-синім" місце у єврокубках на наступний сезон, а точніше у кваліфікації Ліги Європи.

Кубок — єдиний шанс команди Ігоря Костюка врятувати катастрофічний сезон, як у Прем'єр-лізі, так і в Лізі конференцій. Більше того, Кубок — це гарантовані медалі для "біло-синіх", тоді як в УПЛ все вирішуватиметься в останньому турі — кияни втретє за останні 20 років можуть закінчити сезон не потрапивши у трійку найкращих команд чемпіонату.

У чемпіонаті Динамо посідає четверте місце та ще має деякі шанси на топ-3 у боротьбі проти ЛНЗ та Полісся – між командами три очки. В останньому турі Динамо прийматиме Кудрівку, Полісся зустрінеться з Рухом, а ЛНЗ зіграє проти Оболоні. Шансів на втрату очок від конкурентів мало, тож кияни віддають пріоритет Кубку, де доля повністю у їх руках та ногах.

Шлях Динамо у фінал Кубку розпочався з вирваної перемоги над Олександрією, після чого була вольова перемога над Шахтарем. У чвертьфіналі "біло-сині" впевнено пройшли Інгулець, а потім у півфіналі був вибитий чемпіон Першої ліги — Буковина.

Таким чином, для Динамо — фінал Кубка України — це найважливіший момент кінцівки сезону. Окрім трофею ніхто нічого не чекає – в іншому випадку – це буде найбільша катастрофа для клубу Ігоря Суркіса за останні десятиліття, яка згадуватиметься при кожній слушній нагоді.

Якщо говорити про кадрові проблеми, то у Чернігова через травми фінал турніру пропустять Максим Шумило та Андрій Новіков. У Динамо через пошкодження не зможуть грати Олександр Тимчик та Владислав Кабаєв, але є й приємна новина — головний бомбардир, який пропустив останні матчі в УПЛ, Матвій Пономаренко, вирушив разом із командою до Львова та готовий вийти на поле.

прогноз 0:2

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чернігів: Татаренко — Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян — Бибік, Шушко, Столярчук — Сердюк, Порохня, Безбородько.

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Михавко, Біловар, Коробов — Бражко — Волошин, Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко — Пономаренко.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

