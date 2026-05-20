Інше

Вдалий старт "синьо-жовтих" на турнірі в Албанії.

Збірна України з Socca вдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи 2026 року, що проходить в Албанії.

Першим суперником "синьо-жовтих" була Латвія, з якою українці впевнено розібралися, забивши п'ять м'ячів та не пропустивши жодного.

Авторами голів стали Євген Мельничук, Микита Комісар, Віталій Кузьмак та Віталій Гошкодеря, який оформив дубль.

Свій наступний матч Україна проведе проти Португалії. Гра відбудеться завтра, 21 травня, о 10.00.

Що таке socca? Socca — командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. Поле для socca має розмір 50х30 метрів. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин (за міжнародними правилами), команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт — 2×5 м.