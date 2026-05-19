Півзахисник черкаського клубу може зіграти у контрольних матчах проти Чехії та Андорри на початку червня.

Півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі отримав виклик до національної збірної Косова на найближчі контрольні поєдинки. Про це повідомила прес-служба черкаського клубу.

"Бажаємо удачі", – йдеться у повідомленні "фіолетових".

У складі збірної Косова Яшарі може взяти участь у товариських матчах проти Чехії та Андорри, які відбудуться 31 травня та 7 червня відповідно.

У поточному сезоні Української Прем’єр-ліги 26-річний хавбек провів 19 матчів, у яких забив три м’ячі та віддав чотири результативні передачі.

Свій останній матч цього сезону ЛНЗ проведе у Києві проти Оболоні 24 травня.