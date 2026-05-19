Буркінійський нападник залишиться в клубі до 2031 року.

Шахтар та буркінійський нападник Лассіна Траоре підписали нову довгострокову угоду про співпрацю. Контракт гравця з клубом чинний до 30 червня 2031 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить близько 5 мільйонів євро.

Траоре приєднався до "гірників" у червні 2021 року та за цей час став одним із ключових виконавців атакувальної лінії команди.

За п’ять сезонів форвард провів 115 офіційних матчів, у яких забив 31 гол та віддав 23 результативні передачі. У поточному сезоні на його рахунку 19 поєдинків, 7 голів і 6 асистів.

Разом із Шахтарем Траоре тричі вигравав чемпіонат України (2023, 2024, 2026), двічі Кубок України (2024, 2025) та ставав володарем Суперкубка України (2021).