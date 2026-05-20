Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка України, що відбувся 20 травня 2026 року.

Динамо Київ — володар Кубка України-2025/26. Команда Ігоря Костюка здобула трофей, перегравши сенсаційний Чернігів у фіналі на Арені Львів.

Динамо швидко взяло гру під контроль і відкрило рахунок зусиллями Буяльського. Чернігів відповів перед перервою після стандарту, але у другому таймі кияни додали й остаточно вирішили долю фіналу завдяки ще одному м'ячу Буяльського та голу Ярмоленка.

Київський клуб упевнено довів матч до перемоги та здобув Кубок України, а разом із ним — путівку в перший раунд кваліфікації Ліги Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чернігів — Динамо у рамках фіналу Кубка України-2025/26:

Чернігів — Динамо Київ 1:3

Голи: Романченко, 34 — Буяльський, 26, 53, Ярмоленко, 71

Чернігів: Татаренко — Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов — Шушко (Мироненко, 59), Шалфєєв (Койдан, 69), Бибік — Порохня (Кулик, 69), Безбородько (Безгубченко, 59), Сердюк (Дідок, 87).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Захарченко, 85), Михавко, Вівчаренко — Буяльський (Михайленко, 74), Бражко, Шапаренко (Піхальонок, 56) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 56), Шола (Ярмоленко, 56).

Попередження: Картушов, Галстян, Койдан