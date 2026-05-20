Англія

У клубі визнали провину за шпигунство за тренуваннями суперників, але назвали покарання "непропорційним".

Саутгемптон офіційно подав апеляцію на рішення незалежної дисциплінарної комісії EFL щодо виключення клубу з плейоф Чемпіоншипу та зняття чотирьох очок у сезоні-2026/27. Про це повідомила пресслужба "святих" із посиланням на заяву виконавчого директора клубу Філа Парсонса.

У Саутгемптоні підтвердили, що клуб визнав порушення регламенту EFL, пов'язані з несанкціонованою зйомкою тренувань інших команд перед матчами. Керівництво попросило вибачення у клубів, які постраждали від інцидентів, а також у власних уболівальників.

"Те, що сталося, було неправильним. Ми шкодуємо про це перед іншими клубами і, найбільше, перед уболівальниками Саутгемптона, чия неймовірна підтримка цього сезону заслуговувала на краще", — йдеться у заяві Парсонса.

Водночас у клубі наголосили, що не погоджуються із суворістю покарання. Саутгемптон вважає, що санкції є надмірними порівняно з аналогічними випадками в англійському футболі.

У заяві зазначається, що Лідс Юнайтед раніше отримав штраф у розмірі 200 тисяч фунтів за схоже порушення, тоді як Саутгемптон фактично позбавили шансу зіграти матч, який міг принести клубу понад 200 мільйонів фунтів у разі виходу до АПЛ.

Також "святі" підкреслили, що вважають нинішнє покарання одним із найжорсткіших в історії англійського футболу. У клубі нагадали про 30-очковий штраф Лутон Таун у сезоні-2008/09, 21 очко штрафу для Дербі Каунті у 2021 році та фінансові санкції щодо Челсі й Евертона, наголосивши, що жодне з тих рішень не мало таких масштабних фінансових наслідків.

Апеляцію Саутгемптона мають розглянути вже 20 травня. У клубі пообіцяли надати додаткову інформацію після завершення процесу.