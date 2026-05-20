Німецький Фрайбург та бірмінгемська Астон Вілла у Стамбулі на стадіоні Бешикташу розіграють головний трофей Ліги Європи УЄФА.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Трой — Еггештайн, Гефлер — Бесте, Манзамбі, Гріфо — Матанович.

Запасні: Мюллер, Гут, Юнг, Остергаге, Шерхант, Гелер, Іріє, Філіпп, Гюнтер, Макенго, Розенфельдер, Огбус.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Лінделеф, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Буендія — Воткінс.

Запасні: Бізот, Райт, Мінгз, Елліотт, А. Гарсія, Санчо, Луїс, Матсен, Онана, Богард, Бейлі.

Гра Фрайбург — Астон Вілла почнеться о 22:00 за київським часом.