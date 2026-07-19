Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 19 липня 2026 року.

Шахтар розгромив Рудеш у товариському матчі в Словенії.

Хорватський суперник "гірників" не знайшов відповіді як на гол Єгора Назарини в першому таймі, так і на чотири взяття воріт у виконанні бразильців у другій половині протистояння.

У вівторок, 21 липня, Шахтар проведе контрольний поєдинок з іншим хорватським клубом, а саме Славеном Белупо.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Рудеш:

Шахтар — Рудеш 5:0

Голи: Назарина, 18, Бруніньйо, 58, 79, Невертон, 64, Педріньйо, 73

Шахтар: Твардовський, В. Тобіас (Гочолейшвілі, 46), Грам (Бондар, 46), Матвієнко (Арройо, 31; П. Енріке, 61), Караваєв (Азаров, 46), Назарина (М. Гомес, 46), Цуканов (Невертон, 46), Аліссон (Педріньйо, 46), Лукас (Бруніньйо, 46), Проспер (Р. Роберто, 46), Мейрелліш (К. Еліас, 46)