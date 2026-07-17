Україна

У першому сезоні нового турніру зіграють вісім клубів, а чемпіонат проходитиме у чотири кола.

Українська асоціація футболу офіційно представила Прайм Лігу — новий елітний дивізіон жіночого футболу, який стане найвищим рівнем національного чемпіонату.

До дебютного сезону допущено вісім клубів, які успішно пройшли атестацію та отримали право виступати в новому турнірі: Колос, Кривбас, Ладомир, Металіст 1925, Пантери, Полісся, Сістерс та Шахтар.

Чемпіонат проходитиме у чотири кола за класичною системою "вдома — на виїзді". Кожна команда проведе 28 матчів, а загальна кількість поєдинків у сезоні становитиме 112.

Старт нового турніру запланований на 17 липня 2026 року. До зимової паузи команди мають зіграти 17 турів, а завершиться чемпіонат наприкінці травня 2027 року.

За підсумками сезону клуб, який посяде останнє місце, вилетить до нижчого дивізіону напряму. Передостання команда зіграє перехідні матчі за право зберегти місце в Прайм Лізі.

В УАФ зазначають, що створення нового турніру має сприяти підвищенню рівня конкуренції, розвитку жіночого футболу та наближенню структури чемпіонату України до провідних європейських моделей.