Україна

"Гірники" п'ять разів святкували взяття воріт Рудеша.

Шахтар у першому контрольному поєдинку літніх зборів-2026 розгромив Рудеш у словенському Брдо.

Завдяки результативному удару Єгора Назарини "гірники" пішли на перерву з перевагою в одне взяття воріт. У другому таймі донецький клуб порадував своїх уболівальників ще чотирма голами. Новачок Шахтаря Бруніньйо оформив дубль, тоді як інші два результативних удари на свій рахунок записали Невертон і Педріньйо.

У вівторок, 21 липня, підопічні Арди Турана протистоятимуть хорватському Славен Белупо.

Шахтар — Рудеш 5:0

Голи: Назарина, 18, Бруніньйо, 58, 79, Невертон, 64, Педріньйо, 73

Шахтар: Твардовський, В. Тобіас (Гочолейшвілі, 46), Грам (Бондар, 46), Матвієнко (Арройо, 31; П. Енріке, 61), Караваєв (Азаров, 46), Назарина (М. Гомес, 46), Цуканов (Невертон, 46), Аліссон (Педріньйо, 46), Лукас (Бруніньйо, 46), Проспер (Р. Роберто, 46), Мейрелліш (К. Еліас, 46)