Україна

Опорник Андрусв Араухо змінив Кривий Ріг на Житомир.

Опорний півзахисник Андрусв Араухо залишив Кривбас заради Полісся, передає офіційний сайт "вовків".

За даними порталу Transfermarkt, учаснику кваліфікації Ліги конференцій 23-річний венесуелець обійшовся в 2 млн євро, тоді як криворізький клуб у серпні 2025 року придбав його за 250 тисяч. За "червоно-білих" Андрусв провів 28 матчів, в яких відзначився трьома асистами та отримав дев'ять жовтих карток.

У березні 2026 року Араухо дебютував за збірну Венесуели, повністю відігравши товариський матч проти Тринідаду й Тобаго в Узбекистані (4:1).

Контракт гравця з Поліссям розраховано на три роки. Житомирян опорник представлятиме у футболці з 22-м номером.

Нагадаємо, нещодавно "вовки" оголосили про перехід іншого легіонера.