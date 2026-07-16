Ганець підписав контракт на три роки із опцією продовження ще на один сезон.
Аборга Вінс, ФК Полісся
16 липня 2026, 19:47
Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з півзахисником Дансоман Вайз ХІ Аборгою Вінсом.
Угода із 18-річним ганцем розрахована на три роки з опцією продовження ще на один сезон.
Свої виступи у складі "вовків" Аборга розпочне у команді U-21.
В даний час Вінс знаходиться у розташуванні молодіжної збірної Гани U-20, яка готується до відбіркових матчів Кубка африканських націй.
Раніше президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував рішення УАФ щодо ліберизації ліміту на легіонерів в УПЛ.