Україна

Ганець підписав контракт на три роки із опцією продовження ще на один сезон.

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з півзахисником Дансоман Вайз ХІ Аборгою Вінсом.

Угода із 18-річним ганцем розрахована на три роки з опцією продовження ще на один сезон.

Свої виступи у складі "вовків" Аборга розпочне у команді U-21.

В даний час Вінс знаходиться у розташуванні молодіжної збірної Гани U-20, яка готується до відбіркових матчів Кубка африканських націй.

Раніше президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував рішення УАФ щодо ліберизації ліміту на легіонерів в УПЛ.