Україна

Жуан Машаду поділився своїми думками після переходу до клубу УПЛ.

Захисник Кривбасу Жуан Машаду прокоментував свій перехід у криворізький клуб.

"Я почав займатися футболом в академії Домінгос Деспортіво де Савіо в Лісабоні. Потім перейшов до Белененсеша, після цього навчався в академії Бенфіки, а згодом повернувся до Белененсеша.

Моя улюблена позиція — правий захисник. У футболі для мене найважливіше — менталітет. Потрібно бути агресивним у хорошому сенсі, стійким і ніколи не здаватися. Саме це я вважаю головною якістю футболіста.

Перехід до Кривбасу — чудова можливість для мене. Тут створені хороші умови для тренувань, розвитку та професійного зростання. Саме цього я й прагну — прогресувати та ставати сильнішим. Моя головна мета — якомога більше грати та постійно вдосконалюватися.

Адаптація проходить дуже добре. У команді мене чудово прийняли, тут працюють хороші люди, усі дуже привітні та допомагають освоїтися. Вже познайомився майже з усіма хлопцями.

Моїм кумиром ще з дитинства був і залишається Кріштіану Роналду.

До кожного матчу готуюся однаково. Для мене всі ігри важливі. Намагаюся правильно харчуватися, пити достатньо води та добре відпочивати. Найголовніше — перемагати. Саме заради перемог ми виходимо на поле", — наводить слова Машаду прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після переходу в Кривбас поділився перший літній новачок Рой Наві.