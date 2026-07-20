Хавʼєр Мілей подякував Альбіселесте за боротьбу до останньої хвилини.
Хавʼєр Мілей Getty Images
20 липня 2026, 12:12
Президент Аргентини Хавʼєр Мілей оголосив, що країна отримає національне свято на честь виступу збірної на чемпіонаті світу 2026 року. Попри прикру поразку від Іспанії (0:1) у додатковий час, гравці та тренерський штаб будуть урочисто відзначені на державному рівні.
Мілей, який не був присутній на фіналі у Нью-Джерсі через власні забобони, залишив емоційне повідомлення у соціальній мережі X (колишній Twitter).
"З огляду на великий інтерес до святкувань з нагоди досягнення збірної Аргентини, я хотів би повідомити громадськість: залежно від рішення, прийнятого гравцями та тренерським штабом щодо дати, цей день буде оголошено національним святом", — написав президент.
Тим часом Футбольна асоціація Аргентини опублікувала графік повернення команди додому. Частина делегації, включаючи окремих гравців і тренерський штаб, прибуде до Буенос-Айреса в понеділок орієнтовно о 17:00 за місцевим часом.
Водночас інші футболісти вирушать зі США безпосередньо до розташування своїх клубів або у відпустку. Нагадаємо, що Аргентина мала історичний шанс стати першою командою з часів Бразилії Пеле (1958, 1962), яка виграла б два Мундіалі поспіль.
Проте іспанці володіли ініціативою та створили більше небезпечних моментів. Доля турніру вирішилася на 106-й хвилині, коли нападник Ферран Торрес ударом зблизька приніс європейцям другий титул чемпіонів світу в їхній історії.
Ситуація для аргентинців критично ускладнилася на 93-й хвилині після вилучення Енцо Фернандеса. Залишившись у меншості, Альбіселесте свій перший небезпечний момент у додатковий час створили лише на 117-й хвилині, але спробу Ліонеля Мессі було заблоковано.
Попри такий драматичний фінал, Хавʼєр Мілей високо оцінив зусилля команди:
"Велике спасибі, гравці...!!! Боролися до самого кінця. Аргентина завжди тримала голову високо".
Нагадаємо, що президент Аргентини пропустив фінал ЧС-2026 через забобони.