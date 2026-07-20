Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавʼєр Мілей подякував Альбіселесте за боротьбу до останньої хвилини.

Президент Аргентини Хавʼєр Мілей оголосив, що країна отримає національне свято на честь виступу збірної на чемпіонаті світу 2026 року. Попри прикру поразку від Іспанії (0:1) у додатковий час, гравці та тренерський штаб будуть урочисто відзначені на державному рівні.

Мілей, який не був присутній на фіналі у Нью-Джерсі через власні забобони, залишив емоційне повідомлення у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"З огляду на великий інтерес до святкувань з нагоди досягнення збірної Аргентини, я хотів би повідомити громадськість: залежно від рішення, прийнятого гравцями та тренерським штабом щодо дати, цей день буде оголошено національним святом", — написав президент.

Тим часом Футбольна асоціація Аргентини опублікувала графік повернення команди додому. Частина делегації, включаючи окремих гравців і тренерський штаб, прибуде до Буенос-Айреса в понеділок орієнтовно о 17:00 за місцевим часом.

Водночас інші футболісти вирушать зі США безпосередньо до розташування своїх клубів або у відпустку. Нагадаємо, що Аргентина мала історичний шанс стати першою командою з часів Бразилії Пеле (1958, 1962), яка виграла б два Мундіалі поспіль.

Проте іспанці володіли ініціативою та створили більше небезпечних моментів. Доля турніру вирішилася на 106-й хвилині, коли нападник Ферран Торрес ударом зблизька приніс європейцям другий титул чемпіонів світу в їхній історії.

Ситуація для аргентинців критично ускладнилася на 93-й хвилині після вилучення Енцо Фернандеса. Залишившись у меншості, Альбіселесте свій перший небезпечний момент у додатковий час створили лише на 117-й хвилині, але спробу Ліонеля Мессі було заблоковано.

Попри такий драматичний фінал, Хавʼєр Мілей високо оцінив зусилля команди:

"Велике спасибі, гравці...!!! Боролися до самого кінця. Аргентина завжди тримала голову високо".

Нагадаємо, що президент Аргентини пропустив фінал ЧС-2026 через забобони.