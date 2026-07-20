Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом з Rexona розповідає про найцікавіше, що трапилось на завершення останньої ігрової доби.

Підбиваємо підсумки фінальної частини заключного ігрового дня чемпіонату світу 2026 року.

Іспанія так не домінувала навіть над Саудівською Аравією

У фінальній дуелі на мундіалі в Північній Америці лише одна національна збірна могла обирати власну тактику — Іспанії було просто байдуже на те, що робитиме проти неї Аргентина, адже вона за будь-яких обставин продовжувала б наполягати на власному футболі. Команда Ліонеля Скалоні вирішила захищатись, а з часом це перетворилось на банальну спробу дотягнути до серії пенальті всупереч перебігу несприятливих для "альбіселесте" подій.

Усі бачили, напевно, до чого це в підсумку призвело, тож маємо зміну власника кубка світу. І тут скоріше той випадок, коли результат гри подиву взагалі ні в кого не викликає, а от той факт, що аргентинці суперникам змогли запропонувати бодай щось лише тоді, коли тягнути час уже просто не було сенсу. Неначе подивились футбол поміж двома командами з різних вагових категорій.

Лео Мессі свій last dance станцював ще проти Англії

А у випадку фінальної гри все було доволі просто. Ще перед початком турніру Аргентину називали не інакше, як "Мессі та ще 10 хлопців-вибивайлів", але у вирішальний момент ця конструкція перетворилась на "Дібу Мартінес та 10 пасажирів". Атаки "альбіселесте" не існувало аж до останніх хвилин, коли так, певного класу виконавців усе ж таки вистачило, щоб кілька разів фанати Іспанії хапались за серце, але де все це було до того моменту?

Коли в Скалоні нічого не працювало, він випускав м’ясників

Особливо це стосується Леандро Паредеса, після появи якого на полі в другому таймі виникало бажання лише завести таймер, коли опорника Аргентини мають вилучити з цієї гри. І це зрештою сталось, але вже після фінального свистка, коли аргентинець улаштував справжній герць із суперниками, але козаки це хоча б робили до бою, бо який сенс махати кулаками після великої бійки? Тобто, Паредес зрадив цим історичним традиціям. Чого не можна сказати, наприклад, про Rexona. Rexona — ніколи не зрадить.

"Акула" дня

Можна скільки завгодно кепкувати із стабільних хиб Феррана Торреса за ходом цього чемпіонату світу, але саме йому вдалось розпечатати ворота феноменального Дібу Мартінеса. Чим далі заходив цей поєдинок, тим менше було впевненості в тому, що Іспанія не скотиться до 50-на-50 у лотереї проти суперників, яких вона тонким шаром розмазувала по футбольному полю. Але будь-які глузування з "Акули" стихли, коли він розстріляв ворота Аргентини та назавжди вписав своє ім’я в історію світового футболу.

Трампа все ж таки посунули подалі від святкування

Тут не до жартів — великі гроші обертались довкола прогнозів, чи не захоче чинний президент Сполучених Штатів Америки долучитись безпосередньо до святкування перемоги іспанцями. І він дуже хотів! Навіть витерпів процедуру роздавання медалей усім учасникам гри, після чого схопив той бідолашний кубок світу та передав Родрі. А той, на пару з Гаві, показав, де на п’єдесталі найближчий вихід — Інфантіно аж забігав під дощем із конфеті з переляку.