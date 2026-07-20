Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Не кожному вдається настільки ж успішно входити до гри.

Національна збірна Іспанії обіграла Аргентину у фіналі чемпіонату світу-2026 (1:0).

Іспанія — Аргентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу ЧС-2026

Перемогу команді Луїса де ла Фуенте результативним ударом на 106 хвилині приніс нападник Ферран Торрес, який до цього з’явився на полі на заміну в основний час на 62 хвилині.

Таким чином нападник "Фурії Роха" в статусі суперсаба долучився до німецького атакувального півзахисника Маріо Гетце, який приніс перемогу своїй національній команді у фіналі чемпіонату світу-2014 в Бразилії саме в дуелі проти Аргентини.

Більше жодного подібного випадку результативної заміни з переможним голом однієї з команд у історії фіналів чемпіонату світу раніше не фіксували.