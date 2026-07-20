Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Англії відверто розповів про болісні емоції після втраченого фіналу ЧС-2026, захистив тактику головного тренера та пояснив, якого шматочка пазла не вистачило команді.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн визнав, що національна команда ще деякий час «оплакуватиме» свою втрачену можливість на чемпіонаті світу 2026 року. Попри втішну та видовищну перемогу над збірною Франції з рахунком 6:4 у матчі за бронзові медалі в Маямі, емоційна рана від поразки у півфіналі все ще залишається надзвичайно свіжою.

Нагадаємо, що в матчі проти Аргентини англійці були лише за п'ять хвилин від свого першого чоловічого фіналу за 60 років, проте суперник перевернув хід гри, забивши два пізні голи і здобувши вольову перемогу з рахунком 2:1.

"Звичайно, ми досі відчуваємо розпач після минулої ночі, ці емоції та сумніви. Це буде з нами ще деякий ча. Ми все ще перебуваємо на стадії скорботи, і ми залишатимемося в ній протягом наступних кількох тижнів", — відверто зізнався Кейн.

Окремий акцент у своєму коментарі нападник зробив на фігурі головного тренера Томаса Тухеля. Останні півгодини матчу проти Аргентини викликали шквал обговорень: оборонні заміни німецького фахівця, що дозволили супернику насідати на ворота Англії, розкритикували з усіх боків.

Рішення тренера публічно поставив під сумнів навіть Дональд Трамп. Проте Кейн висловив абсолютну солідарність із наставником.

"Це наш найвищий результат за 60 років Ентузіазм, який він має, емоції, які він привносить, його тактичний досвід.Це не означає, що ви будете робити все правильно щоразу. Він дав віру не лише гравцям, а й усій країні, що це наш рік. Ось чому зараз болить ще більше — усі справді вірили, що ми пройдемо весь шлях", — наголосив капітан.

Говорячи про причини прикрої поразки та той самий останній шматочок пазла, якого не вистачило команді, 32-річний форвард визнав серйозні проблеми з контролем гри під тиском у вирішальні моменти.

"Останні 30 хвилин проти Аргентини — це не та команда, якою ми хочемо бути. Ми витратили багато часу протягом останніх двох років, обговорюючи подібні ситуації, але суть у тому, що ми все одно програли, — резюмував Кейн. — Нам потрібно навчитися бути в таких ситуаціях.

Я думаю, що Ліга націй буде для нас важливою — матчі проти таких сильних команд, як Іспанія та Хорватія. Тренер також покращить свої результати завдяки цьому досвіду. Головне — показати це наступного разу, коли ми опинимося в подібній ситуації", — резюмував Гаррі.