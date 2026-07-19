Центрбек представляє черкаський клуб із липня 2025 року.
Олег Горін, t.me/fclnz
19 липня 2026, 00:11
ЛНЗ продовжив контракт із центральним захисником Олегом Горіним, передає офіційна сторінка клубу в Telegram.
Оновлений договір про співпрацю з 26-річним українцем розраховано на три наступні кампанії. Склад "бузкових" оборонець поповнив у липні 2025 року, на правах вільного агента залишивши Рух Львів.
На рахунку Горіна один гол і два асисти в 28-ми матчах ЛНЗ. У цих поєдинках Олег також отримав дев'ять жовтих карток.
У четвер, 23 липня, підопічні Віталія Пономарьова проведуть перший, номінально домашній матч проти Гента в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.