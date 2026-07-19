Україна

Зоря не має жодної перемоги в п'яти товариських матчах.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував результати п'яти контрольних поєдинків, адаптацію новачків і підготовку до наступної кампанії УПЛ, передає офіційний сайт клубу.

На зборах "чорно-білі" провели вже п'ять спарингів. Спочатку підопічні Скрипника зіграли внічию зі Шкендією (2:2), потім зазнали трьох поспіль поразок з ідентичним рахунком (1:2) від Гориці, Словацко й Коньяспора, а вчора, 18 липня, не виявили сильнішого в дуелі з Грімсбі Таун (1:1).

"П'ять матчів вже позаду. Ми бачили, що від гри до гри була тенденція, коли команді складно. Це нормально, тому що ми на зборах. Звичайно, хочеться мати кращі результати, але роботою хлопців задоволені.

Треба працювати над всім. Десь не було концентрації, десь майстерності, а десь ми самі собі створювали перешкоди, після чого пропускали і намагалися потім виправити ситуацію.

Збори — це можливість для тренерського штабу подивитися на команду під іншим кутом. Подивитися, хто як працює під навантаженнями. Наша мета вийти на те, щоб всі були готові, всі були не втомлені та здобували результат в офіційних матчах.

Зараз всі під навантаженнями, втомлені і це нормально. Так і повинно бути на зборах. Матчі, котрі ми проводили — можливість для всіх набрати форму, впевненість у власних силах. Не дивлячись на підсумковий результат, для нас кожна тестова гра — це інформація.

Деколи змушуємо футболістів грати не на звичних для них позиціях. Це теж дуже важливо. Так, може інколи це призводить до помилок, але треба розуміти, що зараз збори, час для експериментів та випробувань.

Вплив рівня суперників на Зорю? Ми так і планували. Якщо дивитися на наш стартовий календар в УПЛ, то теж граємо з клубами, котрі були вище нас в таблиці. Не хочеться грати з командою, котру легко обіграєш і не матимеш інформації, думаючи, що все чудово. Задоволені рівнем опонентів. На їх рівні наша молодь може проявити себе, новачки.

Новачки? Великий плюс в тому, що всі вони українці. Відомі хлопці для УПЛ. Їх всі знають, вони також знають все і про чемпіонат і про суперників. Тренерський штаб також наш з ними гарно знайомий. Віримо в них та сподіваємось, що вони нам допоможуть.

Заміни Кушніренка й Будківського? З Богданом та Пилипом все гаразд. Габріелю Ескіньї потрібно трошки більше часу для повернення в загальну групу. Робимо в процесі матчів заміни, для того, щоб дати можливість зіграти всім, щоб не було дисбалансу.

Потенційні трансфери? В нас є гравці, за котрими ми стежимо, з котрими розмовляємо. Будемо чекати результату. Можу сказати, що хтось ще буде обов'язково", — поділився Скрипник.

У середу, 23 липня, в останньому своєму товариському матчі перед стартом УПЛ-2026/27 Зоря зустрінеться з Гезтепе. Нагадаємо, що підопічні Скрипника відкриють нову кампанію турніру домашнім поєдинком із Колосом.