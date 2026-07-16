Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 16 липня, розпочавшись о 18:30.

Сьогодні, 16 липня, Харків проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником команди Младена Бартуловича буде чеський Градец-Кралове. Матч розпочнеться о 18:30.

Онлайн трансляція матчу Харків — Градец-Кралове:

За підсумками минулого сезону УПЛ Харків посів п’яту сходинку, тоді як Градец-Кралове фінішував четвертим у чемпіонаті Чехії, потрапивши до єврокубків.