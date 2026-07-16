До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 16 липня, розпочавшись о 18:30.
ФК Харків
16 липня 2026, 18:21
Сьогодні, 16 липня, Харків проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником команди Младена Бартуловича буде чеський Градец-Кралове. Матч розпочнеться о 18:30.
Онлайн трансляція матчу Харків — Градец-Кралове:
За підсумками минулого сезону УПЛ Харків посів п’яту сходинку, тоді як Градец-Кралове фінішував четвертим у чемпіонаті Чехії, потрапивши до єврокубків.