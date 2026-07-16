Україна

Хавбек став першим літнім новачком "пивоварів".

Новоспечений півзахисник Оболоні Дмитро Мишньов прокоментував свій перехід до київського клубу.

"Адаптація пройшла дуже добре. У команді чудовий колектив, тому жодних труднощів не виникло. Спілкуюся практично з усіма хлопцями, адже багатьох знав ще раніше. Наприклад, із Володимиром Чехом ми разом грали в Маріуполі, а з іншими неодноразово перетиналися під час кар’єри.

Мені повідомили, що Оболонь зацікавлена в моїх послугах. Потім відбулася зустріч зі спортивним директором і головним тренером. Чесно кажучи, вистачило однієї розмови, щоб зрозуміти: мене тут дійсно хочуть бачити. Після цього довго не роздумував і прийняв рішення приєднатися до команди.

Проти Оболоні завжди були дуже непрості матчі. Оболонь — команда, проти якої важко грати будь-кому. Якщо чесно, за своїм стилем вона мені завжди нагадувала мадридський Атлетіко — дисциплінована, організована, дуже непоступлива. Вважаю, що цей клуб заслуговує набагато більшого, ніж уже досягнув.

Найбільше подобається грати інсайда. На цій позиції можу бути однаково корисним і в атаці, і під час оборонних дій. Загалом готовий виконувати ті функції, які вимагатиме тренерський штаб.

Якими були перші збори? Ми дуже добре попрацювали. Перший етап був досить важким — багато бігової роботи, але це необхідна частина підготовки до сезону. На наступних етапах більше уваги приділяли роботі з м’ячем, тактиці та командним взаємодіям. Почуваюся добре, а все інше покаже чемпіонат.

Кожен тренер має свої вимоги та бачення футболу, тому завжди є щось нове. Мені подобається, що всі працюють із повною самовіддачею, а тренувальний процес побудований дуже якісно та інтенсивно.

Насамперед хочу допомагати команді. Особисті показники ніколи не стояли для мене на першому місці. Найважливіше — щоб Оболонь досягала своїх цілей, а я робив усе можливе для цього на футбольному полі", — наводить слова Мишньова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Єрмаков продовжить кар'єру в Оболоні після відходу з Чорноморця.