Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

65-річний наставник перевершив багаторічний рекорд Вісенте дель Боске та зібрав із Фурією Рохою повний комплект міжнародних трофеїв.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте назавжди вписав своє ім'я в історію світового футболу. Після тріумфу на чемпіонаті світу 2026 року він став найстаршим фахівцем, якому коли-небудь вдавалося здобути цей престижний титул.

У драматичному фіналі підопічні де ла Фуенте мінімально обіграли збірну Аргентини в екстра-таймі з рахунком 1:0 завдяки вирішальному голу Феррана Торреса.

Свою золоту медаль іспанський наставник завоював у віці 65 років і 29 днів. За цим віковим показником де ла Фуенте перевершив досягнення іншого легендарного іспанця — Вісенте дель Боске. Останній свого часу привів Іспанію до перемоги на ЧС-2010 у віці 59 років і 220 днів.

Примітно, що під керівництвом Луїса де ла Фуенте збірна Іспанії досягла абсолютного домінування на міжнародній арені. На чолі національної команди наставник зібрав усі можливі трофеї: чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй УЄФА.