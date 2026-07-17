Україна

Легіонер залишив клуб після трьох сезонів, за які став одним із найрезультативніших гравців команди.

Харків офіційно повідомив про завершення співпраці з бразильським нападником Арі Моурою, який виступав за команду з літа 2023 року.

За три сезони у складі харківського клубу 26-річний футболіст провів 63 матчі в усіх турнірах, записавши до свого активу 19 забитих м'ячів і чотири результативні передачі.

У клубі подякували бразильцю за внесок у розвиток команди та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що Харків продовжив контракт із Калюжним.