Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перемога над Аргентиною у фіналі ЧС-2026 дозволила команді Луїса де ла Фуенте перевершити історичне досягнення збірної Італії.

Збірна Іспанії встановила новий абсолютний рекорд безпрограшної серії в історії міжнародного футболу. Перемога над національною командою Аргентини з рахунком 1:0 у недільному фіналі чемпіонату світу 2026 року стала для Фурії Рохи 38-м поспіль матчем без поразок. Цей тріумф дозволив іспанцям перевершити попереднє досягнення збірної Італії.

Скуадра Адзурра утримувала лідерство завдяки своїй 37-матчевій серії у період з 2018 по 2021 рік, частиною якої стала перемога над Англією у фіналі Євро-2020. Зрівнятися з італійцями підопічним Луїса де ла Фуенте вдалося ще минулого вівторка, коли у півфіналі мундіалю вони здолали Францію.

Додаткової ваги успіху іспанців додає їхня феноменальна гра в обороні. Фінал проти Аргентини став сьомим матчем на нуль для Іспанії на ЧС-2026. Більше того, вони увійшли в історію як перша команда, що виграла турнір, пропустивши протягом усіх змагань лише один м'яч.

Для збірної Іспанії це вже не перший досвід тривалого домінування. У період з 2007 по 2009 рік команда уникала поразок протягом 35 поєдинків поспіль, паралельно здобувши титул чемпіонів Європи-2008. Проте саме нинішня генерація під керівництвом де ла Фуенте переписала світову історію.

Діюча суперсерія розпочалася у 2024 році — одразу після поразки від збірної Колумбії у товариському матчі. Відтоді Іспанія не знає гіркоти програшів в ігровий час. Варто зазначити, що статистично поразка від Португалії у фіналі Ліги націй у серії післяматчевих пенальті класифікується як нічия, тому не перериває загальну безпрограшну серію.

Цей фантастичний відрізок увібрав у себе дві тріумфальні кампанії — переможне Євро-2024 та здобуття другого в історії країни титулу чемпіонів світу на ЧС-2026.