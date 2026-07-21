Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 21 липня, розпочавшись о 19:00.

Сьогодні, 21 липня, донецький Шахтар проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником команди Арди Турана буде хорватський Славен Белупо. Матч розпочнеться о 19:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар – Славен Белупо:

За підсумками минулого сезону Шахтар став чемпіоном УПЛ, тоді як Славен Белупо фінішував восьмим у чемпіонаті Хорватії.