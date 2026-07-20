Україна

22-річний легіонер підписав трирічний контракт з клубом УПЛ.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Рудара Шакеоном Сатчвеллом.

Угода з 22-річним ямайцем розрахована до літа 2029 року.

До 19 років Шакеон виступав у чемпіонаті Ямайки, після чого у 2023 році перебрався до Словенії, де почав грати за Рогашку, а потім за Рудар. У складі останнього він відіграв 57 матчів, у яких забив 14 голів та віддав десять гольових передач.

Для Кривбасу це третій новачок у літнє міжсезоння – до цього команда Патріка ван Леувена підписала Роя Наві та Жуана Машаду.

Раніше повідомлялося, що Полісся придбало легіонера Кривбасу.