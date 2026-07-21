Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 21 липня, розпочавшись о 19:00.

Сьогодні, 21 липня, Харків проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником команди Младена Бартуловича буде японський Фаджіано Окаяма. Матч розпочнеться о 19:00.

Онлайн трансляція матчу Харків — Фаджіано Окаяма:

За підсумками минулого сезону УПЛ Харків посів п’яту сходинку, тоді як Фаджіано фінішував на 11 місці у чемпіонаті Японії.