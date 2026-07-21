Україна

Серйозна втрата для Динамо Київ.

Фланговий оборонець команди Костянтин Вівчаренко отримав серйозне ушкодження коліна. Про це повідомляє пресслужба киян.

Травма сталася під час матчу-відповіді проти Університаті. У цьому поєдинку Вівчаренко з'явився на полі у другому таймі, вийшовши на заміну на 76-й хвилині. Наразі це був його перший і єдиний офіційний виступ за команду в поточному сезоні.

За інформацією медичного штабу київського клубу, характер травми футболіста вимагає обов'язкового оперативного втручання. На даний момент лікарі не беруться прогнозувати, коли саме захисник зможе повернутися до повноцінного тренувального процесу. Відповіді на ці питання з'являться лише після проведення операції.

Втрата Вівчаренка є відчутною для захисної ланки біло-синіх, адже в минулому сезоні Костянтин був стабільним гравцем основної обойми. Загалом він провів 29 офіційних ігор у різних турнірах, віддав 3 результативні передачі та допоміг виграти Кубок України.