Україна

Кияни не зможуть провести поєдинок стартового туру УПЛ через єврокубки.

Матч стартового туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та Лівим Берегом було перенесено на 2 грудня. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Попередньо гра мала пройти 2 серпня, проте команда Ігоря Костюка зараз виступає у кваліфікаційних раундах Ліги Європи і щоб не перенасичувати календар, матч УПЛ було перенесено.

Нагадаємо, 30 липня Динамо проведе матч-відповідь другого раунду відбору ЛЕ проти грецького ПАОКа, тоді як перша зустріч пройде 23 липня.

На 6 та 13 серпня заплановано матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій.

Раніше УАФ затвердила новий регламент УПЛ на сезон-2026/27.